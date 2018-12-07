Тюменские школьники едут на "Молодежный экспресс"

| Фото: Дворец Пионер | Фото: Дворец Пионер

Областная тематическая смена по направлению "Личностное развитие" Российского движения школьников: "Молодежный экспресс" пройдет в загородном детском центре "Витязь" с 9 по 12 декабря, сообщает Дворец "Пионер".

Она соберет на одной площадке детей и педагогов со всего тюменского региона. За несколько дней участники пройдут обучение на образовательных площадках по направлениям: "Поэзия и проза", "Кино, дизайн и художественное фото", "Вокал", "КВН".

В числе наставников - руководитель Школы литературного мастерства им. Владислава Крапивина Михаил Булатов, фотокорреспондент Максим Слуцкий, участник высшей лиги КВН, команда "Наполеон Динамит" Евгений Стасенко, руководитель танцевального коллектива "В квадрате" ТюмГУ Варвара Хлюстина и другие эксперты.

Также участников ждут традиционные спевки, вечерние огоньки, игра "Тайный друг", танцевальные зарядки по утрам, зажигательный #КапустникРДШ и танцевальный флешмоб.

Также будет проведена Всероссийская "Классная встреча", на которой школьники встретятся с певцом Стасом Море.