NASA записало шум марсианского ветра

| Фото: yaumen.ru | Фото: yaumen.ru

Американский межпланетный зонд InSight, который приземлился на Марсе в конце ноября 2018 года, впервые записал и отправил на Землю запись шума ветра на Красной планете. Об этом сообщает РИА Новости.

1 декабря датчики зонда записали низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра, который дул с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

По словам руководителя научной программы исследований Марса Брюса Банердта, запись этого шума была "незапланированным удовольствием".

"Одна из задач миссии - измерение параметров движения на Марсе, и, безусловно, к этому относится и движение, вызванное звуковыми волнами", - заключил научный сотрудник.

InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса 26 ноября, на его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса.