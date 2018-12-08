  • 8 декабря 20188.12.2018суббота
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-восточный

NASA записало шум марсианского ветра

Общество, 12:24 08 декабря 2018

yaumen.ru | Фото: yaumen.ru

Американский межпланетный зонд InSight, который приземлился на Марсе в конце ноября 2018 года, впервые записал и отправил на Землю запись шума ветра на Красной планете. Об этом сообщает РИА Новости.

1 декабря датчики зонда записали низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра, который дул с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

По словам руководителя научной программы исследований Марса Брюса Банердта, запись этого шума была "незапланированным удовольствием".

"Одна из задач миссии - измерение параметров движения на Марсе, и, безусловно, к этому относится и движение, вызванное звуковыми волнами", - заключил научный сотрудник.

InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса 26 ноября, на его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# NASA , космос , Марс , наука

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:28 08.12.2018Итоги акции "Гипертония, стоп!" подвели в Тобольске
12:24 08.12.2018NASA записало шум марсианского ветра
12:01 08.12.2018Тюменские молодожены отказались от цветов в пользу семьи с особым ребенком
11:24 08.12.2018Профессионализм главного ялуторовского следователя отмечен ассоциацией юристов России 