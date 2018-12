Стали известны номинанты на премию "Грэмми"

| Фото: AP Photo / Charles Rex Arbogast | Фото: AP Photo / Charles Rex Arbogast

Песни Childish Gambino, Брэнди Карлайл, Дрэйка, Леди Гага, Кендрика Ламара и Марен Моррис представлены на премию "Грэмми" в категории "Лучшая запись года". Об этом сообщает РИА Новости.

За награду в этой престижной категории будут бороться композиции "I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin), "The Joke" (Брэнди Карлайл), "This is America" (Childish Gambino), "God`s plan" (Дрейк), "Shallow" (Леди Гага и Брэдли Купер), "All the Stars" (Кендрик Ламар & SZA), "Rockstar" (Post Malone), "The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey).

В номинации "Альбом года" в 2018 году представлены "Invasion of privacy" хип-хоп исполнительницы Карди Би, "By the way, I forgive you" Брэнди Карлайл, "Scorpion" Дрейка, "H.E.R." одноименной исполнительницы, "Beerbongs & Bentleys" американского исполнителя Post Malone, "Dirty computer" Жанель Моне, "Golden Hour" Кейси Масгрейвс, "Black Panther: the Album, Music from and inspired by".

В категории "Песня года" представлены "All the Stаrs", "Boo`d Up", God`s Plan", "In My Blood", "The Joke", "The Middle", "Shallow", "This is America".