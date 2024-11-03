Тюменцы поделились впечатлениями о форуме "Патриоты Урала"

Фото: @molgvar72 и @dobro_in_tmn Фото: @molgvar72 и @dobro_in_tmn

Участники делегации Тюменской области поделись впечатлениями от форума по поддержке участников специальной военной операции "Патриоты Урала".

Форум, который прошел по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги в Верхней Пышме Свердловской области, собрал представителей всех регионов федерального округа.

"Цель форума – показать многообразие инициатив и практик общественников и волонтеров Уральского федерального округа, обменяться опытом, взять удачные идеи на вооружение, а также обсудить важные вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции", - отметил полпред главы государства.

Тюменскую область представили активисты и сотрудники региональных отделений ресурсного Добро.Центра, фонда "Защитники Отечества", "Боевого братства", "Молодой Гвардии", "Офицеров России", "Морских пехотинцев".

"Самое потрясающее на форуме – диалог Артёма Владимировича с аудиторией. С первой секунды он обозначил, что формальностей не будет. Был честный и открытый диалог. Сразу пытался вникнуть в суть вопроса и вместе с обращающимся найти ответ. Я даже не говорю о трогательных моментах, когда Артём Владимирович благодарил волонтеров, жал руку, обнимал. Это совершенно новый подход. Верю, такой формат взаимоотношения станет для многих примером", - рассказала социальный координатор филиала фонда "Защитники отечества" по Тюменской области Ксения Ведьмедева.

Ветеран СВО из Тюменской области Евгений Новицкий рассказал на форуме о своих наработках, услышал мнение других участников. Самой главной новостью для него стало то, что Артём Жога принял во внимание создание единой координационной платформы.

"На форуме полпред поручил "Молодой Гвардии" оказывать помощь в написании грантовых проектов участникам СВО из регионов Урала. Уже выполняем поручение в рамках проекта "Наставник Z". Если вы участник СВО, и у вас есть идея для реализации, пишите нам в личные сообщения, встретимся и поможем всем", - подчеркнул федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.