"Деревья дружбы" создали в Тюмени ко Дню народного единства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Дерево дружбы", приуроченный ко Дню народного единства, прошел детской библиотеке имени К.Я. Лагунова в Тюмени 3 ноября. Дети и их родители создали объемные деревья с разноцветными листьями, символизирующими российский флаг, и украсили их яркими элементами культур разных народов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Участникам рассказали о традициях нашей многонациональной страны, объяснили значение одного из главных государственных символов – российского флага. Посмотреть на созданные деревья и дополнить их своими элементами посетители библиотеки смогут до конца ноября", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора, руководитель филиала ГАУК ТОНБ "Детская библиотека им. К. Я. Лагунова" Светлана Яркова.

Шестилетняя Катя Рыбалка с удовольствием приняла участие в изготовлении дерева дружбы. Она рассказала, что делает она это в честь Дня народного единства: "Россия – сильная страна и все, кто в ней живет, – очень дружные. Листики, которые я выстригаю, цветом, как флаг нашего государства", - объяснила девочка.

Кроме того, в библиотеке прошел час мужества с использованием мультимедийных технологий в виде путешествия по Смутному времени. Детям рассказали об этом историческом периоде, познакомили с историей возникновения праздника. А также пояснили, кто и как объединил русский народ в 1612 году и почему Минин и Пожарский стали символами национального единения и героизма.

По словам главного библиографа учреждения Татьяны Агеевой, ранее подобные лектории проводились для детей постарше, а в этом году библиотекари решили привлечь ребят от восьми лет и рассказать им не только о событиях 1612 года, но и том, что им предшествовало.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Ведь смутное время длилось не один год. Его можно описать как период политического, экономического и социального кризиса в России. Он характеризовался народными волнениями, сменой правящей династии, появлением самозванцев, иностранной интервенцией. Тема сложная, но моя задача – подвести детей к пониманию хронологии того исторического промежутка, важности собранного Мининым и Пожарским ополчения , а также к главной мысли: пока мы едины – мы непобедимы", - подчеркнула библиограф.

Третьим мероприятием ко Дню народного единства стала выставка работ воспитанников детской школы искусств им. Знаменского.

"Дети в своих работах показали Россию так, как они ее видят: это люди, храмы, природа, города и деревни, друзья наши меньшие. Полюбоваться на рисунки можно в часы работы библиотеки", - подытожила Светлана Яркова.

Напомним, 4 ноября - День народного единства в России. Праздник связан с событиями 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и освободили Москву от польских интервентов, став образцом героизма и сплоченности всего народа.

Инна Кондрашкина