Молодые тюменцы реализовали фотопроект о народном единстве

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Фотографии с пословицами и поговорками, отражающими культуру и традиции коренных народов России, появились на 10 электронных экранах в Тюмени в преддверии Дня народного единства.

Темы мудрых изречений - семья, единство народа, созидательный труд, милосердие и патриотизм. Всего на электронных экранах улиц можно увидеть пять баннеров с мудрыми изречениями.

"Каждое дело любит сердечность" — говорят ханты и манси о труде, "В дружной семье душа отдыхает" — татары о семье, "Ласковым словом камни сломаешь" — башкиры о милосердии, "Одна пчела немного меда натаскает" — русские о единстве, "И хлеб по своей стороне скучает" — русские о патриотизме.

"Наш фотопроект призван показать жителям города, что, несмотря на различия в языках и традициях, многие пословицы могут выражать схожие идеи, такие как ценность семьи, дружба, честность и трудолюбие. Это свидетельствует о том, что общечеловеческие ценности объединяют людей разных культур и взглядов", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Увидеть фотографии можно до 7 ноября, сообщает Moi-portal.ru.