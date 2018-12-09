Тюменцы почтили память героев, павших за Отечество

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Традиционная ежегодная встреча семей погибших защитников Родины, приуроченная к дню Героев Отечества, прошла в Тюмени.

"Подобные встречи мы организуем с 2003 года при поддержке правительства Тюменской области. Все солдаты и офицеры, погибшие за Отечество - герои, они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг", - подчеркнул в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель наблюдательного совета Тюменского регионального обделения Национального благотворительного фонда Сергей Сметанюк.

В рамках встречи, в которой приняли участие 249 членов семей погибших военнослужащих, состоялась торжественно-мемориальная церемония возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в Афганистане в сквере им. Губкина. Память павших воинов-интернационалистов почтили ветераны боевых действий, представители общественных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, офицеры и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Представители православного духовенства во главе с настоятелем храма в честь иконы Божьей матери "Целительница" отцом Александром провели поминальное богослужение у воинского храма Дмитрия Донского. "Мы в долгу перед павшими героями, и чтить память о них - наша святая обязанность", - обратился к собравшимся православный священник.

Затем по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия состоялся Крестный ход Бессмертного батальона Тюмени к мемориалу "Солдатская аллея" на площади Памяти.

"В колонне Бессмертного батальона мы видим портреты тюменцев - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Георгиевского креста. На протяжении веков такие люди доблестно служили Отечеству, и в этом их главное отличие", - подчеркнул Сергей Сметанюк. Встреча семей погибших защитников Родины завершилась посвященным дню Героев Отечества концертом, который прошел во Дворце культуры "Нефтяник".

"В Тюменской области очень многое делается для поддержки семей погибших военнослужащих. С 2006 года действует соответствующий региональный закон. В частности, семьи павших воинов получают ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей. Для них это серьезное подспорье. Кроме того, оказывается помощь в лечении, реабилитации, получении образования. Но главное - это сохранение памяти о подвиге павших героев для будущих поколений", - отметил Сергей Сметанюк.

Евгений Бабенко