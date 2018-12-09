РЖД представит новый плацкартный вагон до конца года

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Новый плацкартный вагон для опытной эксплуатации планируется изготовить до конца 2018 года, пишет "РИА Новости".

Ранее РЖД на выставке "Транспорт России" в Москве показали макет плацкарта в натуральную величину. Посетители могли посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв.

Представители компании сообщали, что первый новый плацкарт может повезти пассажиров в конце 2018 - начале 2019 года. Также сообщалось, что РЖД в ближайшие дни выставит на Казанском вокзале полномасштабный макет нового плацкартного вагона и любой желающий сможет его посмотреть и поделиться впечатлениями.

В обновленном плацкартном вагоне будет концептуально новый интерьер. Главное отличие — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Предусмотрены более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовье кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.