Открытая лекция по охране труда, здоровья и окружающей среды пройдет в ТИУ

| Фото: tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Открытая лекция "Охрана труда, здоровья, окружающей среды — история фирмы БАУЭР…" пройдет в Строительном институте 11 декабря в 14 часов, сообщает ТИУ.

Главным спикером лекции выступит руководитель направления охраны труда, здоровья, окружающей среды (HSE) в Группе БАУЭР господин Флориан Даубенмеркль.

На лекции речь пойдет о введении и составных частях успешной системы менеджмента качества по охране труда, здоровья и окружающей среды.

"Сегодня все ведущие строительные компании во главу угла ставят вопросы охраны труда и все основополагающие принципы работы, связанные с этой темой. Существует даже специальное направление в образовательном процессе "Безопасность в строительстве", поэтому нам, как опорному вузу региона, очень важно не только узнать, но и перенять опыт старейшей компании, которая компетентна в этом вопросе", — рассказал директора Строительного института ТИУ Александр Набоков.

Вход на лекцию свободный.