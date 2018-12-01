Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий 11 декабря

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в/3) 11 декабря с 10 до 11 часов, сообщают организаторы.

Набор персонала будут вести более 10 работодателей по вакансиям: токарь, машинист автомобильного крана, водитель, электросварщик, электрик, слесарь-сантехник, фельдшер, маляр, штукатур, теплотехник, главный метролог, кладовщик, бухгалтер, мастер по ремонту бытовой техники, экономист, диспетчер, инженер по сварке, судебный пристав-исполнитель, уборщик служебных и производственных помещений и другие.

Соискатели смогут пообщаться с теми из них, чьи вакансии будут им интересны, заполнят анкеты, оставят свои резюме, а кто-то из них уже в ходе мероприятия придет к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Если вы работодатель и ищете персонал, ждем ваших заявок на участие. Дополнительная информация по телефону 27-36-05.