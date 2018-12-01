В Ишиме молодая девушка выпала из окна третьего этажа

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту гибели 17-летней девушки, выпавшей из окна, проводится в Ишиме, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ночь на 9 декабря 2018 года около дома, расположенного на улице 8 Марта обнаружено тело 17-летней жительницы Ишимского района. По предварительным данным, девушка, сидя на подоконнике, потеряла равновесие и упала с высоты третьего этажа.

Устанавливаются причини произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.