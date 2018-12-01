  • 10 декабря 201810.12.2018понедельник
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -22..-24 С 3 м/с ветер южный

В Ишиме молодая девушка выпала из окна третьего этажа

Происшествия, 17:05 10 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту гибели 17-летней девушки, выпавшей из окна, проводится в Ишиме, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ночь на 9 декабря 2018 года около дома, расположенного на улице 8 Марта обнаружено тело 17-летней жительницы Ишимского района. По предварительным данным, девушка, сидя на подоконнике, потеряла равновесие и упала с высоты третьего этажа.

Устанавливаются причини произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , несчастный случай , падение с высоты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 10.12.2018В Ишиме молодая девушка выпала из окна третьего этажа
16:21 10.12.2018Тюменского водителя судят за смертельное ДТП
15:16 10.12.2018В столкновении поезда и "Лады" в Заводоуковске пострадали водитель и пассажир
14:21 10.12.2018На Ямале запретили сайты по продаже алкоголя