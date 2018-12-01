Александр Ярков расскажет о шведских военнопленных в Сибири

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Доктор исторических наук, ведущий эксперт Тюменского государственного университета Александр Ярков прочтет лекцию "Каролины: шведские военнопленные в Сибири" в музее "Дом Машарова" 13 декабря. Начало в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В Древнем Китае пленных казнили, принося в жертву богам плодородия, а в Римской Империи их отправляли на невольничий рынок. А кто такие каролины, как складывались их судьбы на бескрайних просторах суровой Сибири, и почему из этого ссыльного края трудно было бежать, расскажет лектор.

Вход на лекцию свободный. Подробности по телефону 46-13-10.