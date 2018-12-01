  • 11 декабря 201811.12.2018вторник
  • USD66,2416
    EUR75,7075
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер южный

Александр Ярков расскажет о шведских военнопленных в Сибири

Общество, 09:13 11 декабря 2018

Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Доктор исторических наук, ведущий эксперт Тюменского государственного университета Александр Ярков прочтет лекцию "Каролины: шведские военнопленные в Сибири" в музее "Дом Машарова" 13 декабря. Начало в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В Древнем Китае пленных казнили, принося в жертву богам плодородия, а в Римской Империи их отправляли на невольничий рынок. А кто такие каролины, как складывались их судьбы на бескрайних просторах суровой Сибири, и почему из этого ссыльного края трудно было бежать, расскажет лектор.

Вход на лекцию свободный. Подробности по телефону 46-13-10.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# военнопленные , Дом Машарова , история , лекция , шведы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:24 11.12.2018Движение транспорта закроют на трассе Екатеринбург – Тюмень 13 декабря
09:13 11.12.2018Александр Ярков расскажет о шведских военнопленных в Сибири
09:02 11.12.2018Стартовал конкурс "Моя законотворческая инициатива"
08:51 11.12.2018В день открытия Года театра тюменцев приглашают на ярмарку билетов