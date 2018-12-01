Выставка "История пограничной формы России" открылась в Голышманово

| Фото: https://golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: https://golyshmanovo.admtyumen.ru

Выставка "История пограничной формы России" открылась в центральной библиотеке, сообщает администрация Голышмановского муниципального района.

Организовала выездную экспозицию общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области". Выставка посвящена 100-летию пограничной службы ФСБ России, ветеранам пограничникам Афганской войны в связи с 40-летием начала Афганской войны и 30-летием вывода Советских войск из Афганистана, а также 50-летию событий на острове Даманском.

В Голышмановский района выставку "История пограничной формы России" привез председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Идею подсказали депутаты областной думы. И вот в этом году мы получили президентский грант на реализацию проекта. Мы все средства направили на создание выставки, – рассказывает Нуртдин Ибрагимов. – Всего более двадцати манекенов в обмундировании пограничных войск разных эпох. В этих формах не только история пограничников, но и в целом вооруженных сил России. Сложности были, когда создавали костюмы эпохи Петра 1, царской России начала 20 века. Пришлось изучить архивы, консультировались с историками".

Экспонаты шили на заказ. Но есть среди них и личные вещи военных, они имеют свою историю и принадлежат конкретным пограничникам. От этого и ценность выставки высока. Впереди у общественной организации работа по описанию экспонатов.

Выставка побывает во всех районах юга Тюменской области.