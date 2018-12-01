Александр Моор избран в Генеральный совет "Единой России"

Александр Моор избран в Генеральный совет «Единой России» | Фото: ТРО партии "Единая Россия" Александр Моор избран в Генеральный совет «Единой России» | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор избран в Генеральный совет партии "Единая Россия", сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Кадровые изменения в руководящих органах партии были утверждены на XVIII Съезде в Москве 7-8 декабря.

Кроме него главы тюменского региона, в руководящую структуру партии вошел заместитель секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности Николай Токарчук. Отметим, что также Тюменскую область в Генеральном совете партии представляют депутат Государственной думы РФ Иван Квитка — он член президиума — и секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Напомним, тюменская делегация из 19 человек приняла участие в работе XVIII Съезда "Единой России" в Москве.