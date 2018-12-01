Зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездную среду

| Фото: NASA | Фото: NASA

Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездную среду и стал вторым рукотворным объектом, которому удалось покинуть плазменный "пузырь" Солнечной системы, сообщает РИА Новости.

Два зонда-близнеца, "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были запущены в 1977 г. в рамках проекта по изучению планет-гигантов и окраин Солнечной системы. Аппараты собрали огромное количество информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, открыли несколько новых спутников этих планет.

Пока самым далеким от Земли космическим аппаратом остается "Вояджер-1". Он находится на расстоянии 21,6 млрд км от Солнца. На его борту находится также знаменитая золотая пластинка с записью звуков Земли и посланием для внеземного разума.

"Вояджер-2" находится на расстоянии в 18 млрд км от Земли, и месяц назад перестал фиксировать направленный поток частиц, составляющий основу солнечного ветра. Аналогичные сдвиги произошли в показаниях трех других приборов, измеряющих силу магнитных полей, а также число космических лучей высокой и низкой энергии.