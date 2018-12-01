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Судебные приставы взыскали ущерб с компании, затопившей квартиру тюменки

Общество, 13:15 11 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ущерб в 670 тыс. рублей, причиненный жительнице Тюмени затоплением квартиры, застройщик возместил только после ареста 170 транспортных средств, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Свою вину в произошедшем строительная компания не признавала, отметили в ведомстве, но суд решил иначе. Как выяснилось, затопление произошло из-за неисправности системы водоснабжения, являющейся общедомовым имуществом.

Добровольно организация решение суда не исполнила. Тогда пострадавшая обратилась в службу судебных приставов. Служба вынесла запрет на регистрационные действия в отношении 170 единиц транспортных средств, принадлежащих компании. В течение пяти дней задолженность была погашена.

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