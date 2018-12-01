Лауреатов премии "Спортивная элита-2018" назвали в Нижней Тавде
В 12 номинациях определены лауреаты конкурса "Спортивная элита – 2018", сообщает администрация Нижнетавдинского района.
Лучшим спортсменом года признана мастер спорта по конному спорту Гузель Байдакова. "Лучший спортсмен в номинации "Олимпийская надежда" - воспитанница спортивной школы отделения дзюдо, член сборной команды Тюменской области по дзюдо Виктория Осколкова.
Тренер, член сборной команды Нижнетавдинского района по лыжным гонкам и полиатлону Елена Чугаева стала лауреатом в номинации "Лучший спортсмен старше 45 лет".
Лучшей детской спортивной командой признана сборная команда Нижнетавдинского района по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р.
Андрюшинское сельское поселение отмечено в номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства".