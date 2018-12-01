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Лауреатов премии "Спортивная элита-2018" назвали в Нижней Тавде

Общество, 17:29 11 декабря 2018

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

В 12 номинациях определены лауреаты конкурса "Спортивная элита – 2018", сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Лучшим спортсменом года признана мастер спорта по конному спорту Гузель Байдакова. "Лучший спортсмен в номинации "Олимпийская надежда" - воспитанница спортивной школы отделения дзюдо, член сборной команды Тюменской области по дзюдо Виктория Осколкова.

Тренер, член сборной команды Нижнетавдинского района по лыжным гонкам и полиатлону Елена Чугаева стала лауреатом в номинации "Лучший спортсмен старше 45 лет".

Лучшей детской спортивной командой признана сборная команда Нижнетавдинского района по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р.

Андрюшинское сельское поселение отмечено в номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства".

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# награждение , Нижняя Тавда , номинации , спорт

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