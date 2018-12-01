Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка пополнился тремя новыми резидентами

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Тремя резидентами пополнился бизнес-инкубатор тюменского технопарка, сообщает пресс-служба технопарка.

Над созданием геоинформационной системы "ГеоЛинк" работает команда ООО "СибГеоПроект". "Как правило, работа нефтегазовых компаний связана с обработкой и аккумулированием огромного объема разнородной информации о работе скважин, геологических особенностях пластов. Чаще всего исходные данные находятся в разных форматах, в связи с этим сотрудникам приходится тратить много времени для поиска нужной информации. Наша разработка дает возможность "объединить" разнородные данные в единое информационное пространство", - рассказала автор проекта Юлия Шемелова.

Второй проект, поддержанный экспертным советом технопарка, - метод механизированного нанесения финишного покрытия стен TorDecor. Применение технологии позволяет заказчику экономить время и строительные материалы при отделочных работах. Компания уже работает с застройщиками Сургута, в ближайших планах – выход на строительные компании Тюмени и организация в Тюменской области производства расходных строительных материалов.

Компания "Петролеум Энерджи" представила проект "Мобильная установка подготовки нефти". "Установка позволяет добывающим компаниям подготавливать нефть к транспортировке без капитального строительства, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами", - пояснил руководитель компании Антон Вешкурцев.