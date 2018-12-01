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Снегурочка из Оренбурга и Дед Мороз из Сургута признаны победителями всероссийского конкурса

Общество, 13:59 12 декабря 2018

admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Снегурочка из Оренбурга Маргарита Асанова и Дед Мороз из Сургута Анатолий Лупашко стали обладателями Гран-при Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Лучшей в номинации "Новогодняя игровая программа для детей" стала программа "Ну и гаджеты" Сургутского театра актера и куклы "Петрушка".

Среди новогодних театрализованных представлений для взрослых победы удостоился Нижневартовский центр национальных культур. Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей по итогам конкурса представил свободный театр из Урая.

admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Участник из Нижневартовска Валерий Родионов получил приз за лучший костюм Деда Мороза, а представительница Салыма Нефтеюганского района Юлия Кутина отмечена за лучший костюм Снегурочки.

Посох Деда Мороза выиграл представитель Беларуси Сергей Буленков, а гость из Китая Юань Цюань был удостоен специального диплома "За дружбу народов".

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# Дед Мороз , Снегурочка , съезд , ХМАО-Югра

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