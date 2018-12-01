Снегурочка из Оренбурга и Дед Мороз из Сургута признаны победителями всероссийского конкурса
Снегурочка из Оренбурга Маргарита Асанова и Дед Мороз из Сургута Анатолий Лупашко стали обладателями Гран-при Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске, сообщает правительство ХМАО-Югры.
Лучшей в номинации "Новогодняя игровая программа для детей" стала программа "Ну и гаджеты" Сургутского театра актера и куклы "Петрушка".
Среди новогодних театрализованных представлений для взрослых победы удостоился Нижневартовский центр национальных культур. Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей по итогам конкурса представил свободный театр из Урая.
Участник из Нижневартовска Валерий Родионов получил приз за лучший костюм Деда Мороза, а представительница Салыма Нефтеюганского района Юлия Кутина отмечена за лучший костюм Снегурочки.
Посох Деда Мороза выиграл представитель Беларуси Сергей Буленков, а гость из Китая Юань Цюань был удостоен специального диплома "За дружбу народов".