Снегурочка из Оренбурга и Дед Мороз из Сургута признаны победителями всероссийского конкурса

| Фото: admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Снегурочка из Оренбурга Маргарита Асанова и Дед Мороз из Сургута Анатолий Лупашко стали обладателями Гран-при Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Лучшей в номинации "Новогодняя игровая программа для детей" стала программа "Ну и гаджеты" Сургутского театра актера и куклы "Петрушка".

Среди новогодних театрализованных представлений для взрослых победы удостоился Нижневартовский центр национальных культур. Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей по итогам конкурса представил свободный театр из Урая.

| Фото: admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Участник из Нижневартовска Валерий Родионов получил приз за лучший костюм Деда Мороза, а представительница Салыма Нефтеюганского района Юлия Кутина отмечена за лучший костюм Снегурочки.

Посох Деда Мороза выиграл представитель Беларуси Сергей Буленков, а гость из Китая Юань Цюань был удостоен специального диплома "За дружбу народов".