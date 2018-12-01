Тобольская команда "Филип Моррис" выиграла путевку в Сочи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда КВН "Филип Моррис" стала победителем городского фестиваля "Новые ступени" в Тобольске.

Всего в финале приняло участие восемь команд, представляющих учебные заведения и предприятия Тобольска. Они выявляли лучших в конкурсе "Фристайл". Победители игры получали путевку на XXX Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2019" в Сочи. Она досталась команде "Филип Моррис", представляющей Тобольский педагогический институт им. Менделеева.

Как рассказал участник команды Лаша Созашвили, победа в этой игре далась нелегко.

"Сейчас у нас слезы радости и сорванные голоса, но до этого было много бессонных ночей, постоянных репетиций, тяжелых редактур. Это наш общий большой труд и заслуженная награда", - отметил Лаша Созашвили.

Второе место заняла команда "Пластмассовый мир", представляющая "СИБУР Тобольск". Третье место – у "Девушек Добермана".

Лучшей актрисой жюри назвало Лейсан Маметгалиеву из команды "Девушки Добермана", лучшим актером стал Лаша Созашвили ("Филип Моррис"). Лучшая шутка вечера прозвучала от команды "Диктатура".

В качестве приглашенных гостей в фестивале приняли участие чемпионы высшей лиги КВН, команда "Триод и Диод". По словам участников, в Тобольск они приехали первый раз и были очень удивлены красотой сибирского города.

"Потрясающий город, в котором хранят историю. Мы были очень удивлены, что далеко в Сибири есть такие красивые города. Сам фестиваль тоже получился потрясающим. Много смешных команд и отличная публика, которую можно сравнить с нашим смоленским зрителем", - отметил капитан команды Максим Киселев.

Финал фестиваля "Новые ступени" состоялся в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Евгений Новоселов