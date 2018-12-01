Россияне написали правовой диктант на четыре с минусом

| Фото: со страницы Всероссийского правого диктанта во ВКонтакте | Фото: со страницы Всероссийского правого диктанта во ВКонтакте

Россияне набрали 67 баллов из 100, что примерно соответствует оценке четыре с минусом. Таковы итоги Всероссийского правового диктанта, сообщает "Деловая Россия".

Его участниками стали 165 тыс. человек из 85 регионов России. Для сравнения — в 2017 году к акции присоединились всего 55 тыс..

“Наибольшим числом участников диктанта может похвастаться Краснодарский край, где их общее количество достигло почти 17 тысяч. В итоге, регион обошел даже Москву, где диктант написали 13,5 тысяч человек. В Топ-5 регионов также вошли Ульяновская и Самарская области и Санкт-Петербург", - рассказал сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

По его словам, лучше всего наши граждане знают семейное и конституционное право. Хорошие результаты они показали также в областях административного, социального и имущественного права. Но при этом затруднялись ответить на вопросы в жилищной и уголовной областях.

Чтобы подстегнуть интерес, организаторы решили на следующий год провести конкурс среди регионов за звание правовой столицы России. Это будет дополнительным стимулом губернаторов уделять повышению правовой грамотности больше внимания.

"Мы удовлетворены результатом, и одновременно нам есть к чему стремиться, люди должны знать свои права и обязанности", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.