  • 12 декабря 201812.12.2018среда
  • USD66,5022
    EUR75,6197
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Россияне написали правовой диктант на четыре с минусом

Общество, 18:33 12 декабря 2018

со страницы Всероссийского правого диктанта во ВКонтакте | Фото: со страницы Всероссийского правого диктанта во ВКонтакте

Россияне набрали 67 баллов из 100, что примерно соответствует оценке четыре с минусом. Таковы итоги Всероссийского правового диктанта, сообщает "Деловая Россия".

Его участниками стали 165 тыс. человек из 85 регионов России. Для сравнения — в 2017 году к акции присоединились всего 55 тыс..

“Наибольшим числом участников диктанта может похвастаться Краснодарский край, где их общее количество достигло почти 17 тысяч. В итоге, регион обошел даже Москву, где диктант написали 13,5 тысяч человек. В Топ-5 регионов также вошли Ульяновская и Самарская области и Санкт-Петербург", - рассказал сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

По его словам, лучше всего наши граждане знают семейное и конституционное право. Хорошие результаты они показали также в областях административного, социального и имущественного права. Но при этом затруднялись ответить на вопросы в жилищной и уголовной областях.

Чтобы подстегнуть интерес, организаторы решили на следующий год провести конкурс среди регионов за звание правовой столицы России. Это будет дополнительным стимулом губернаторов уделять повышению правовой грамотности больше внимания.

"Мы удовлетворены результатом, и одновременно нам есть к чему стремиться, люди должны знать свои права и обязанности", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Деловая Россия , итоги , правовой диктант , Россия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 12.12.2018Некоторые участки трассы Екатеринбург - Тюмень закроют для движения этой ночью
18:33 12.12.2018Россияне написали правовой диктант на четыре с минусом
18:22 12.12.2018Стартовал студенческий кубок "Управляй!"
18:11 12.12.2018Специальные комплексы находят утечку на тепловых сетях Тюмени