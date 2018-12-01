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Новогодний штемпель можно поставить на открытки

Общество, 16:54 12 декабря 2018

Тюменский филиал Почты России | Фото: Тюменский филиал Почты России

Украсить поздравительные открытки новогодним штемпелем предлагает тюменцам Почта России, сообщает тюменский филиал.

Для этого подготовлены специальные штемпели: "С Новым годом и Рождеством", "С Новым годом", "Посткроссинг" и "Тюменская область".

Поставить оттиски памятных штемпелей на письмах и открытках может любой желающий с 13 декабря по 10 января 2019 г. в специально выделенном окне центрального отделения почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56). Гашение будет проходить в соответствии с режимом работы отделения связи 625000. Услуга оказывается бесплатно.

"Гашение почтовой продукции – это не просто отметка на почтовом отправлении, подтверждающая право на его пересылку, а уникальная процедура, имеющая большую историческую ценность, так как позволяет увековечить памятные события в истории, - рассказала директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов. - Конверты, погашенные специальными штемпелями, занимают почетные места в коллекциях филателистов всего мира".

Отметим, в отделениях почтовой связи региона также можно приобрести разнообразные новогодние открытки и открытки местной тематики.

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# Новый год , Почта России , штемпель

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