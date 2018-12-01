Фотовыставку о театрах открыли в Тюмени

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Презентация уличной экспозиции "Театральные истории: от юбилея к юбилею" прошла на Городской площади Тюмени 12 декабря, сообщает администрация города.

Выставка состоит из уникальных фотографий. Все они с QR-кодом, а значит, каждый, кто поднесет к нему свой смартфон, сможет побывать на аудиоэкскурсии: узнает любопытную информацию о городских театрах, о знаменитых актерах, режиссерах и театральных постановках.

По словам краеведа Валерия Чупина, история тюменского театра началась давно. "Мне нравятся многие кадры, но особенно старая фотография уездного училища. Все думают, что тюменский театр начался с театра Андрея Текутьева, с его соляных складов. На самом деле тюменский театр начался на 30 лет раньше. С 1857 года тюменская самодеятельная труппа играла в здании уездного училища русскую пьесу с танцами. Двухэтажное здание построил меценат Кондратий Кузьмич Шешуков и сам участвовал в постановках. Об этом писали "Тобольские губернские ведомости" в 1858 году. В настоящее время в особняке на улице Семакова, 10, расположен один из институтов Тюменского государственного университета", – рассказал он.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

На выставке можно увидеть редкие исторические кадры, фрагменты легендарных спектаклей и юбилейных событий Тюменского драматического театра.

Народный артист России, председатель Тюменского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Орел приветствовал всех на открытии выставки и поздравил зрителей и коллег с наступающим Годом театра: "Как сказал Николай Васильевич Гоголь, театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра. С наступающим Годом театра".

На зимнюю сцену пригласили легенду тюменского театра, заслуженную артистку России с 45-летним стажем Анту Колиниченко, которая отметила, что театр учит мыслить, фантазировать.

"Мечтайте быть не только актерами. В театре нужны и художники, и режиссеры, и представители других профессий", - отметила она.

На Городской площади известные тюменские актеры раздавали горожанам автографы, а зрители с удовольствием фотографировались с персонажами из спектаклей "Морозко" и "Вечера на хуторе близ Диканьки".