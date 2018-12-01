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Стрелок из Тюменской области завоевал бронзу в Ижевске

Спорт, 19:10 12 декабря 2018

Стрелковый союз России | Фото: Стрелковый союз России

Владимир Масленников из Ноябрьска занял третье место в Кубке России по пулевой стрельбе, походившем в Ижевске. Сибиряк, поражая мишень из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, сумел пробиться в финал, сообщает национальный Стрелковый союз.

Причем в отборочном раунде стрелок из Тюменской области был лучшим среди семи десятков участников из 23 регионов.

Победу в упражнении ВП-60 одержал москвич Григорий Шамаков. Серебро взял Евгений Панченко из Екатеринбурга.

В этой же дисциплине в финальной части оказалась Юлия Дьякова, тоже представляющая Ямало-Ненецкого автономного округа. Северянка в отборочном раунде оказалась лидером среди 90 спортсменок из 31 региона. Однако она в итоге стала восьмой. А главный приз выиграла Татьяна Харькова из Оренбурга.

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# стрельба

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