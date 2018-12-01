Студенты ТИУ победили на фестивале "ВУЗПРОМФЕСТ-2018"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Команда Тюменского индустриального университета вернулась с победой V Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля "ВУЗПРОМФЕСТ-2018", который проходил в Москве, сообщает департамент образования региона.

В 2018 году тематика фестиваля была связана с беспилотным транспортом – одним из наиболее быстроразвивающихся рынков мировой экономики.

Члены команды ТИУ соревновались с участниками 13 сборных российских университетов в номинациях: "Инноватика", "Робототехника", "Мехатроника", "3D-моделирование" и "Экономика".

Фестиваль проводился в формате хакатона: участники из разных профессиональных областей решали предложенные проблемы.

Первое место в номинации "Инноватика" завоевал Роман Тян с проектом автономной робототехнической платформы многоцелевого назначения. Второе место в номинации "Робототехника" занял Вячеслав Петров. Он продемонстрировал способности программирования и управления автономным транспортом.

"Несмотря на то, что на площадках были участники профильных направлений подготовки и более старших курсов бакалавриата и магистратуры, а также уже работающие инженеры и преподаватели, нашим второкурсникам удалось занять призовые места, – рассказал руководитель образовательной программы, доцент кафедры "Сервис автомобилей и технологических машин" Евгений Козин. – Они выгодно представили экономическую составляющую домашнего проекта и составили достойную конкуренцию в других компетенциях".

По словам участника номинации "3D-моделирование" Никиты Холодилова, конкуренцию его докладу по 3D-печати переднего бампера для автономного транспорта, который получил 9 баллов из 10, составил доклад научного сотрудника профильной лаборатории с тре,хлетним стажем работы.

"На соревнованиях успех определяется не только знаниями и навыками студентов, но и слаженной работой команды, наличием у её участников так называемых soft-skills, или "мягких навыков" – межличностного взаимодействия, адаптивности, навыков исследования, умения решать проблемы, эмоционального интеллекта", – отметил руководитель образовательной программы Александр Воронин.

Интенсивная работа в течение дня, вечерние мозговые штурмы и проработка заданий – вклад каждого члена команды был важным.

Участница команды ТИУ по компетенции "Экономика" Анастасия Нечеса заметила, что организация, творческие выступления, задания по компетенциям и работа в команде помогли достичь хороших результатов и достойно выступить на итоговой защите.

"Я увезла с собой только приятные воспоминания о фестивале, но самое главное – это навыки, приобретенные в процессе подготовки. Мы учимся постоянно, каждый день, на протяжении всей жизни, и теперь я более подкована, моя копилка знаний пополнена, чему я очень рада", — поделилась Настя.

По мнению Александра Воронина, успех студентов ТИУ подтвердил, что новые образовательные программы проектного управления, открытые в вузе в прошлом году, готовы успешно конкурировать с программами других ведущих университетов России.