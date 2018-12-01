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Институт физической культуры ТюмГУ распахнет двери для абитуриентов

Общество, 11:38 13 декабря 2018

utmn.ru | Фото: utmn.ru

День открытых дверей начнется в Институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37/1) 14 декабря в 16 часов.

Как сообщает пресс-служба вуза, в нем примут участие чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков и абсолютные чемпионки мира по бодифитнесу Юлия Ушакова и Элина Гоок.

Абитуриенты смогут сфотографироваться со спортсменами, получить автограф и просто поговорить с титулованными выпускниками ТюмГУ о спортивных достижениях и годах учебы.

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# День открытых дверей , ТюмГУ

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