Институт физической культуры ТюмГУ распахнет двери для абитуриентов

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

День открытых дверей начнется в Институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37/1) 14 декабря в 16 часов.

Как сообщает пресс-служба вуза, в нем примут участие чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков и абсолютные чемпионки мира по бодифитнесу Юлия Ушакова и Элина Гоок.

Абитуриенты смогут сфотографироваться со спортсменами, получить автограф и просто поговорить с титулованными выпускниками ТюмГУ о спортивных достижениях и годах учебы.