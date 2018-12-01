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В Тюмени назовут лучшую медицинскую династию

Общество, 18:02 13 декабря 2018

фото ОКБ№1 | фото ОКБ№1

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов "Лучший по профессии-2018" и "Мой любимый детский доктор-2018" начнется в городской поликлинике №17 (ул. Монтажников, 41/1) 14 декабря в 12 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Профессиональное состязание ежегодно проводится среди медицинских работников муниципальных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Конкурсы пользуются популярностью как у медиков, так и у тюменцев. Главная идея – повысить престиж медицинской профессии в профессиональном сообществе и сохранить уважение к врачам, фельдшерам и медицинским сестрам у населения.

В 2018 году на конкурс представили около 60 работ по восьми номинациям.

Появились две новые номинации: "Медицинская династия", где оценивались заслуги поколений медиков в одной семье, и "Регистратура – время перемен", в рамках которой выбрали лучший фронт-офис.

Оценивали работу учреждений муниципального здравоохранения и юные пациенты, которые проголосовали за лучших врачей в рамках конкурса детского рисунка "Мой любимый детский доктор". Жюри получило 335 работ.

Награждение маленьких победителей конкурса состоится в формате выездного мероприятия. Дети получат дипломы и подарки в тех поликлиниках, где трудятся, по их мнению, лучшие доктора.

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# конкурс , лучший по профессии , медицина

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