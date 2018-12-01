Пять тюменских компаний оштрафованы за экологические нарушения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 1,9 млн рублей оштрафованы в Тюмени пять компаний и их должностные лица за нарушения при разработке месторождений полезных ископаемых, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, больше всех нарушений допустило ООО "Инвестдорстрой", которое с нарушением технического проекта добывало песок на участке "Винзилинский". На участке работало пять экскаваторов вместо двух по проекту.

Площадка с контейнерами для отходов не имела твердого покрытия, не было поддонов для заправки техники, специальных емкостей для пролитых ГСМ, а участок захламлен строительным мусором. Допускались и нарушения пожарной безопасности в лесах. Кроме того, организация самовольно заняла лесной участок площадью 1274 кв. м, сдвинув на него песок.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении компании и начальника карьера административные дела. Организацию штрафовали 600 тыс. рублей, начальника карьера - на 70 тыс. рублей.

Также штрафы в 320 тыс. рублей заплатят компании ООО "Веста", ООО "Ренессанс Индастриз", ООО "СИСТЕМА-ПЛЮС" и их руководители.