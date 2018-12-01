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Всероссийский театральный марафон пройдет в регионах страны в 2019 году

Общество, 13:27 13 декабря 2018

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Всероссийский театральный марафон стартует в России 18 января. Он продлится весь 2019 год, в нем примут участие 85 регионов России, сообщается на сайте Культура.рф.

Торжественное открытие состоится во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра. Там зрителям покажут "Спящую красавицу" на музыку Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа. Затем гастрольные показы состоятся в форме культурной эстафеты в регионах страны и к концу года эстафета дойдет до самой западной точки страны — Калининграда.

Во время Всероссийского театрального марафона пройдут форумы Союза театральных деятелей РФ "Российский театр — XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России. Специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы, лаборатории по всем театральным профессиям.

К театральному марафону разработали специальный символ Года театра, который будет перемещаться по стране с гастролирующим театром. Он побывает в каждом регионе России.

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# гастроли , Год театра

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