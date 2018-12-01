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Тобольские школьники учатся создавать анимацию дистанционно

Общество, 19:06 13 декабря 2018

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Шесть тобольских школьников проходят онлайн-мастер-классы по анимации от профессиональных мультипликаторов киностудии "Союзмультфильм" под руководством продюсера Сергея Струсовского, сообщает областной департамент социального развития.

Образовательный анимационный проект проходит в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" компании "СИБУР" при поддержке Роскультцентра и форума "Таврида".

Ребята учатся создавать анимацию на мультипликационном станке, который на киностудии сделали специально для проекта, а также работать в профессиональных компьютерных программах для мультипликаторов.

Работу участников снимают профессиональные операторы на камеры для дальнейшего видеопособия по анимации, которое будет распространяться по другим городам и регионам России.

Это первый в России онлайн-мастер-класс по анимации, в котором дети в реальном времени создают анимацию, а педагоги дистанционно их обучают. В январе будет продолжение проекта, и уже другая группа тобольских подростков будет обучаться компьютерной анимации.

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# анимация , благотворительность , СИБУР , Тобольск

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