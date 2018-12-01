Зимняя универсиада-2019 может побить рекорд по количеству стран-участниц

| Фото: minobrnauki.gov.ru | Фото: minobrnauki.gov.ru

Начался финальный этап регистрации сборных на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года, сообщает Министерство науки и высшего образования России.

57 стран уже выразили желание принять участие в Студенческих играх. Теперь делегациям необходимо получить аккредитацию для каждого представителя национальной сборной.

Среди стран, которые подтвердили свое намерение выступать на Зимней универсиаде-2019, - Австрия, Армения, Аргентина, Болгария, Италия, Германия, Грузия, США, Великобритания, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Словакия, Словения, Казахстан, Япония, Южная Корея, Турция, Португалия, ОАЭ, Узбекистан, Эстония, Латвия, Ливан, Сербия, Таиланд, Тайвань, Филиппины и другие.

Аккредитация команд на Студенческие игры в Красноярске проводится в несколько этапов. Сначала представители сборных получили доступ к онлайн-кабинетам, где они могли подать заявку на участие в Зимней универсиаде-2019.

В мае 2018 года открылся второй этап регистрации: команды подавали сведения о количестве официальных лиц и спортсменов, планирующих прибыть в Красноярск, а также указывали виды спорта, в состязаниях по которым намерены участвовать.

Кампания по привлечению Национальных федераций студенческого спорта к участию в Зимней универсиаде-2019 продолжается. Доступ к системе аккредитации для делегаций закроется 2 февраля 2019 года. После этого будет сформирован окончательный список стран-участниц Студенческих игр, подтвердивших прибытие своих делегатов на соревнования в Красноярск.

Зимние Студенческие игры проводятся с 1960 года. Так, например, во Всемирной зимней универсиаде в итальянском Трентино приняли участие 49 стран, на зимних Студенческих играх в Гранаде и Словакии – 41 национальная сборная. Рекорд по количеству стран-участниц за всю историю проведения зимних Студенческих игр принадлежит XXVIII Всемирной зимней универсиаде 2017 года в Казахстане, где было зарегистрировано 57 национальных спортивных делегаций.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта – это будут первые в истории России зимние Студенческие игры. На соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11-ти видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом.