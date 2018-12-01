В ФЦН провели около четырех тысяч операций в 2018 году

Фото пресс-службы ФЦН | Фото: Фото пресс-службы ФЦН | Фото:

Около четырех тысяч операций провели врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в 2018 году. Пациентами стали жители 81 региона России и 14 зарубежных стран.

Итоги работы подвели на пресс-конференции, состоявшейся 12 декабря, под председательством главного врача ФЦН, профессора, заслуженного врача РФ Альберта Суфианова.

"Уходящий год был сложным, но удачным. Мы выполнили задание, поставленное перед нами правительством, и по количеству операций, и по охвату населения. Идет большой поток очень тяжелых пациентов со всей России. Я лично провожу в день не меньше 10 операций", - отметил Альберт Суфианов.

Буквально на этой неделе в ФЦН провели операцию ребенку с колоссальной опухолью головного мозга, которая сдавила все жизненно важные центры, сердце практически перестало биться, пациента везде считали неоперабельным. Врачи ФЦН в очередной раз приняли решение пойти на риск и попытаться спасти ребенка, которому при сложившейся ситуации оставалось жить считанные часы. Альберту Акрамовичу удалось полностью удалить опухоль. На протяжении всей операции жизнь ребенка поддерживал кардиостимулятор.

Таких пациентов, которые уже не имели надежды на исцеление, на счету тюменских нейрохирургов немало. Самое современное оборудование и авторские хирургические методики, годами отрабатываемые специалистами ФЦН, позволяют совершать настоящие чудеса.

В этом году впервые в российской практике была проведена внутриутробная операция на головном мозге ребенку. У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний — гидроцефалия. На помощь пришла бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга под руководством Альберта Суфианова. Спустя два месяца после операции ребенок благополучно появился на свет, сейчас ему пять месяцев. Мама мальчика в видеописьме, которое показали журналистам на пресс-конференции, поблагодарила врачей ФЦН и рассказала, что малыш чувствует себя отлично и развивается в соответствии с возрастом, а в январе они приедут на плановый осмотр в центр.

"Наша задача – не просто спасти жизнь, но и сохранить ее качество, дать возможность полноценно жить и развиваться. Некоторые наши пациенты показывают поразительные результаты. Мальчик Сема из Подмосковья, которому мы удалили гигантскую опухоль ствола мозга полтора года назад, занял первое место в олимпиаде по математике. Такие новости нас очень радуют", - подчеркнул Альберт Суфианов.

Всего с 2011 года в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени было проведено более 25 тыс. 700 операций. Поток пациентов с каждым годом растет, растут и качественные показатели работы. Так, койкодень в центре за время его существования сократился с 11,2 до 6,3. В среднем за такой срок пациент успевает пройти обследование, лечение, первый этап реабилитации и отправиться домой.

"Ключевым моментом является именно эффективная реабилитация пациента. Первый этап реабилитации проходит у нас прямо в условиях реанимации сразу после операции. Специалисты проводят вертикализацию, массаж, лечебную физкультуру, используют все методики, помогающие пациенту восстановиться и поднимающие его функциональные возможности. Таким образом, мы подготавливаем пациента к безопасной транспортировке и второму этапу реабилитации, который он проходит в своем регионе, в соответствии с законом Российской Федерации. При этом пациент и специалисты, наблюдающие его, могут обратиться к нам за консультацией", - пояснил заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, кандидат медицинских наук, председатель регионального отделения Тюменской области Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов.

Больших успехов ФЦН Тюмени достиг в этом году в образовательной и научной деятельности. Как рассказал заместитель главного врача по перспективному развитию, доктор медицинских наук, профессор Андрей Машкин, в этом году обучение на базе центра прошли 1 тыс. врачей, проведено 23 международных образовательных конференции с участием экспертов из разных стран, включая Бразилию, США, Японию, Сингапур и Австралию.

"Наши компетенции стали намного шире, нежели просто диагностика и лечение. Мы приближаемся к модели зарубежной университетской клиники, которая имеет учебные и научные корпуса и даже производственные мощности. Система подготовки нейрохирургов, созданная Альбертом Акрамовичем, является одной из лучших в мире. В обучении мы используем самое современное оборудование: 3d-технологии позволяют печатать тренировочные учебные модели, в этом году в центре появился уникальный симулятор, таких всего 15 в мире", - рассказал он.

Кроме того, в центре ведется научно-инновационная деятельность. Здесь защищают кандидатские и докторские работы, специалисты центра выпускают собственные монографии, уже опубликовано несколько сотен статейных публикаций в профильных журналах России и за рубежом, имеются патенты на изобретения.

Большой потенциал для применения в нейрохирургии имеют современные технологии 3D-моделирования и бесконтактной хирургии. Специалисты центра в сотрудничестве с учеными проводят опыты и реализуют экспериментальные проекты по этим направлениям. Как скоро они появятся в официальной медицинской практике – вопрос финансирования. Но нет сомнений, что с их появлением российская нейрохирургия выйдет на качественно новый уровень.

"Установку для бесконтактного лечения паркинсонизма уже создали в Израиле, лечат, не повреждая кожных покровов. Мы работали над подобным проектом параллельно с израильтянами, но из-за недостатка финансирования его заморозили, хотя он реализован на 70% и специалисты готовы работать с такой технологией. Перспективы огромные", - добавил руководитель ФЦН Альберт Суфианов.

Значимым событием 2018 года стало присвоение Альберту Суфианову звания Заслуженного врача Российской Федерации. Награду вручил лично президент Владимир Путин в Кремле 27 ноября. Журналисты спросили, поступают ли предложения к Альберту Акрамовичу и членам его команды, касающиеся работы за границей, ведь специалисты такого уровня востребованы в любой стране.

"Предложения поступают, но мы держимся. Я благодарен президенту России, министерству здравоохранения РФ, Тюмени, правительству Тюменской области за то, что здесь создали условия мне и моей команде, дали технологические возможности для реализации нашего потенциала. Но я надеюсь на рост. Мы работаем здесь, в том числе, и для того, чтобы давать кадры стране. Если они будут распространяться по стране, то это поднимет уровень медицины, это стоит только приветствовать", - ответил профессор.

В завершение пресс-конференции Альберт Суфианов поблагодарил тюменские СМИ за освещение работы Федерального центра нейрохирургии, вручил журналистам почетные грамоты и благодарственные письма.

"Если бы не СМИ, то об этих сложных операциях, которые мы делаем, мало бы кто узнал. Вы помогаете людям не только в Тюменской области, но и по всей России узнать о нашем центре, помогаете повысить доступность высокотехнологичной медицины для населения, и за это вам огромное спасибо", - обратился он к журналистам.

По окончании пресс-конференции журналисты смогли познакомиться с рисунками детей, которые больны эпилепсией, но, несмотря на сложный диагноз, взяли в руки карандаши, краски и нарисовали яркие и содержательные рисунки. На днях все участники конкурса получат новогодние открытки с Новым годом от Альберта Акрамовича, а победители - призы.