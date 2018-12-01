В Ишиме официально открыли центральную библиотеку

| Фото: центральной библиотеки Ишима | Фото: центральной библиотеки Ишима

Детский абонемент, электронный читальный зал с возможностью подключения к Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеке будут работать в центральной библиотеке Ишима, открывшейся после переезда и ремонта.

Ремонт в учреждении закончили в сентябре. В здание на ул. Максима Горького, 122/1 библиотека переехала в 2017 году.

Размещение городской библиотеки в новом здании имеет множество преимуществ: удобная транспортная развязка, район с интенсивной жилой застройкой, большие площади, позволяющие в полной мере и в соответствии с современными требованиями использовать библиотечные фонды.

С начала года количество читателей в центральной библиотеке увеличилось на 2 тыс. 100 человек. При этом почти на 10 тыс. выросло число посещений. Книговыдача составила 137 тыс. экземпляров.

В залах учреждения работают восемь творческих клубов, проводятся занятия университета старшего поколения по литературе и английскому языку. Для удобства читателей работают открытые фонды.

В открытии приняли участие глава города Федор Шишкин, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин, читатели и постоянные гости библиотеки, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Во все времена библиотека была и остается кладезем полезной информации и одним из институтов повышения грамотности. Ее роль не утрачена и в современных условиях", - подчеркнул Федор Шишкин.

Соб. инф.