В Тобольске работник компании похитил шестьсот литров топлива

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже 600 литров топлива, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В ходе инвентаризации в компании была обнаружена недостача топлива объемом 600 литров на сумму 27 тыс. рублей. Под подозрение попал водитель одной из грузовых машин, за которым закреплена топливная карта.

Задержанный долгое время не выходил на работу, у него закончились деньги. Тогда он решил воспользоваться топливной картой. На протяжении трех дней тоболяк приезжал на автозаправочную станцию и продавал случайным водителям за наличный расчет топливо. Всего злоумышленник выручил 18 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.