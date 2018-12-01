Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные консервы

| Фото: управление Роспотребнадзора | Фото: управление Роспотребнадзора

Потребительская упаковка качественной рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой со сведениями о наименовании продукции и изготовителе, сообщает управление Роспотребнадзора.

Дата производства, срок годности, условия хранения, состав продукции, информация о пищевой ценности, массе и единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза также должны быть на упаковке.

Маркировка рыбных консервов должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей.

При этом, методом выдавливания или несмываемой краской на наружной поверхности банок дополнительно указываются знаки условных обозначений: дата производства продукции: число - две цифры (до цифры "9" включительно, впереди ставится цифра "0"), месяц - две цифры (до цифры "9" включительно, впереди ставится цифра "0"), год - две последние цифры; ассортиментный знак (от одного до трех знаков - цифры или буквы, кроме буквы "Р") и номер предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков - цифры и буквы) (при наличии); номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква "Р").

Знаки условных обозначений даты производства, ассортиментного знака, номера предприятия-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности указываются с пробелами в один знак или два знака.

Кроме того, в случае изготовления рыбной консервы из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть указаны слова "произведено из мороженого сырья".

В обороте также могут находиться рыбные консервы, маркированные национальным знаком соответствия до истечения срока годности.

В обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011).

При обнаружении некачественных рыбных консервов специалисты советуют обращаться с жалобами в Роспотребнадзор.