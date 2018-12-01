"Доктор с вами": тюменок приглашают проверить свое здоровье

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная вопросам женского здоровья, пройдет в Тюмени 15 декабря, сообщает городской департамент здравоохранения Тюмени.

С 9 до 15 часов во всех городских поликлиниках, а также во взрослой поликлинике ОКБ № 2 специалисты кабинета раннего выявления заболеваний будут вести прием женщин. Для участия не нужна предварительная запись.

Пациентки смогут пройти обследование на микрофлору, цитологическое исследование для раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям будет выполнена кольпоскопия, УЗИ органов малого таза, маммография. Женщин проконсультирует врач акушер-гинеколог и при необходимости назначит дополнительное обследование.

Следующая акция "Доктор с вами" состоится 22 декабря и будет посвящена мужскому здоровью.