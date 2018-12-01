Сказочная номинация стала самой популярной у будущих участников "Битвы снеговиков"

| Фото: Тюмень - наш дом в социальной сети "ВКонтакте" | Фото: Тюмень - наш дом в социальной сети "ВКонтакте"

Набор команд в номинацию "Русская сказка" городского конкурса "Битва снеговиков" завершила управа Ленинского административного округа Тюмени. Именно эта категория стала самой популярной среди будущих участников, сообщает администрация города.

За победу в номинации "Русская сказка" поборются шесть команд, всего же в пяти номинациях их будет 30. В числе будущих участников битвы - ученики и преподаватели школ №№ 42, 43, 48, 60, 67, 68, 69, 72, 94, вечерней школы № 2.

Организаторы напоминают, что тюменские школьники, воспитанники спортивных центров и школ искусств, объединившись в творческую команду, могут выбрать для себя одну из четырех номинаций: "Моя Тюмень", "Гороскоп-2019", "Любимый мультфильм" и "Год театра".

Конкурс будет проходить в Гилевской роще 21 и 22 декабря. Заявки на участие принимают до 17 декабря по адресу: ул. Мельникайте, 74, каб. 305 или по e-mall: Lao@tyumen-city.ru, InochkinaAV@tyumen-city.ru. На вопросы специалисты управы ответят по телефону 20-73-80.