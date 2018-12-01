В Тюмени пройдет региональный форум серебряных добровольцев

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Третий региональный форум серебряных добровольцев соберет тюменских активистов старшего поколения во Дворце культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко 17 декабря.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, участников форума ждет работа на четырех площадках по тематическим блокам: официальный, профессиональный, ТимЛидерский и волонтерский. Центральным мероприятием станет пленарная дискуссия с участием лучших региональных спикеров.

Тим-лидеры 55+ презентуют собственные практики и расскажут о своей деятельности. Самые перспективные идеи и общественно полезные программы оценит экспертное жюри. Во время встреч с экспертами участники не только получат новые методики, разовьют soft-skills ("гибкие навыки" - коммуникативные, командные, лидерские), но и обсудят актуальные вопросы серебряного добровольчества в регионе, современные формы волонтерского движения.

Завершится форум церемонией награждения авторов лучших социальных проектов, и выступлениями вокально-танцевальных коллективов города.

Кроме того, будет определена территория-организатор IV Регионального форума серебряных добровольцев 2019 года.