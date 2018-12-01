В Ишиме изъяли некачественные шубы
Девять меховых изделий общей стоимостью 184 тыс. 700 рублей изъяты у предпринимателей в ходе внеплановой проверки в Ишиме, сообщает управление Роспотребнадзора.
Торговцев шубами привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тыс. рублей.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий осмотрено 1 тыс. 450 меховых изделий. Не все их них отвечали требованиям безопасности продукции и правилам маркировки товаров из меха.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обращает внимание покупателей, что при реализации продукции легкой промышленности продавец обязан предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, соответствующих нормам законодательства РФ о техническом регулировании.