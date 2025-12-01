Новую площадку для сдачи норм ГТО открыли в селе Сладково

| Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Новую площадку для сдачи норм комплекса "Готов к труду и обороне" открыли в с. Сладково. Спортивный объект оснащен различными тренажерами, а также кардиокомплексами, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области

"В 2025 году мы установили современные площадки ГТО уже в четырёх районах области: Армизонском, Бердюжском, Юргинском и Сладковском. Особое внимание было уделено созданию доступной среды. Новые площадки позволяют проходить тестирование лицам с ограниченными возможностями здоровья", - отметил начальник управления департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александр Шатохин.

Строительство площадки стало результатом системной работы в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".