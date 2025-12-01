  • 10 декабря 202510.12.2025среда
В Тюменской области поздравляют земляков с Днем Героев Отечества

Общество, 19:21 09 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главы муниципалитетов, руководители органов самоуправления и общественных организаций участвуют в "Марафоне звонков героям". Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Сегодня мой звонок был в семью героя - маме рядового Ускова. Ольга Николаевна - активный волонтер Союза женщин России, награждена медалью "За помощь фронту". Самоотверженность и мужество демонстрирует и сын. Он встал в ряды защитников Родины в 2022 году. За это время отмечен медалями Суворова и "За разминирование", - поделилась заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

Позвонил земляку - участнику СВО глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич, который сказал бойцам, что ими гордится весь регион и их ждут домой с победой.

"Сегодня созвонился с нашим земляком, Николаем В. Поговорили о простом, о бытовом. И снова убедился: самые простые вопросы - "Как настроение?", "Что нужно?", "Как погода?" - могут поднять дух, дать понять бойцу, что он не один. Марафон про то, чтобы каждый наш защитник почувствовал: мы ждем. Мы вместе", - подчеркнул глава Сорокинского округа Александр Агеев.

Эстафету губернатора Тюменской области принял и глава города Ишима Федор Шишкин, который поздравил с праздником Героя России Рустама Сайфуллина: "Он настоящий боец, патриот, образец мужества и стойкости. Рассказал ему о сегодняшней акции передачи гуманитарной помощи в инженерно-саперный полк, командиром которого был Рустам Галиевич. Пригласил в гости на встречу с ишимской молодежью".

Председатель Тюменской городской думы VIII созыва Светлана Иванова позвонила супруге участника СВО. Ольга является опорой своей семьи. С супругом женщина познакомилась еще в юности, в школе, и вместе переживали все радости и трудности жизни. Несмотря на расстояние и непростые времена, эта семья продолжает оставаться крепкой и сплоченной благодаря любви и поддержке друг друга. Спикер гордумы поблагодарила Ольгу за терпение, стойкость и понимание, которыми она делится с мужем-воином.

В акции принял участие координатор Молодой Гвардии по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев: "Парни, всем, кто сейчас выполняет задачи в зоне СВО, желаю терпения и успеха. Победа будет за нами!".

