  • 10 декабря 202510.12.2025среда
  • USD76,8084
    EUR89,4267
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер южный

Официальная делегация Тюменской области работает в ОАЭ

Экономика, 20:10 09 декабря 2025

INVEST Tyumen | Фото: INVEST Tyumen

Бизнес – миссия в Абу-Даби организована Центром поддержки экспорта Тюменской области АНО "Агентства инноваций" при поддержке ТПП Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В состав региональной делегации входят представители компаний "Кенера" – производство и сервис буровых установок, "НеоМаш" - инновационные решения для лабораторий, "Интех" – интеллектуальные системы глушения скважин.

В первый день рабочей программы состоялись B2B встречи с представителями компаний нефтегазовой сферы: The Welding Institute, New World Horizon, Bin Hamoodah и Ali & Sons Oil-Field Supplies & Services Company.

В ходе переговоров тюменские компании представили свою продукцию и производственные возможности. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и планируют провести дополнительные встречи для обсуждения конкретных направлений взаимодействия.

Объединённые Арабские Эмираты – один из перспективных рынков для поиска потенциальных партнеров в нефтегазовой отрасли.

За консультациями по вопросам выхода на внешние рынки можно обратиться в Центр поддержки экспорта, ул. Республики, 142, по телефону +7 922-002-45-20.

Поддержка предпринимателям оказывают по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Международная кооперация и экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 09.12.2025Официальная делегация Тюменской области работает в ОАЭ
19:28 09.12.2025Более 30 инфраструктурных объектов построят в Тюменской области за пять лет
18:49 09.12.2025В Тюменской области подсчитали цену выступления аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки
18:34 09.12.2025Более 13 тыс. тонн сладостей произвели в Тюменской области с начала года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора