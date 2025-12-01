Официальная делегация Тюменской области работает в ОАЭ

| Фото: INVEST Tyumen | Фото: INVEST Tyumen

Бизнес – миссия в Абу-Даби организована Центром поддержки экспорта Тюменской области АНО "Агентства инноваций" при поддержке ТПП Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В состав региональной делегации входят представители компаний "Кенера" – производство и сервис буровых установок, "НеоМаш" - инновационные решения для лабораторий, "Интех" – интеллектуальные системы глушения скважин.

В первый день рабочей программы состоялись B2B встречи с представителями компаний нефтегазовой сферы: The Welding Institute, New World Horizon, Bin Hamoodah и Ali & Sons Oil-Field Supplies & Services Company.

В ходе переговоров тюменские компании представили свою продукцию и производственные возможности. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и планируют провести дополнительные встречи для обсуждения конкретных направлений взаимодействия.

Объединённые Арабские Эмираты – один из перспективных рынков для поиска потенциальных партнеров в нефтегазовой отрасли.

За консультациями по вопросам выхода на внешние рынки можно обратиться в Центр поддержки экспорта, ул. Республики, 142, по телефону +7 922-002-45-20.

Поддержка предпринимателям оказывают по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".