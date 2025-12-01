На ярмарках в Тюмени представлен большой ассортимент фермерских продуктов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продовольственная ярмарка стартовала на четырех площадках Тюмени 13 декабря. Помимо продуктов на них можно купить елки, ветки сосны и пихты, изделия ремесленников.

Фермеры, представители крестьянско-фермерских хозяйств, ЛПХ привозят товар на ярмарки, которые организуют в преддверии Нового года, в больших объемах, подчеркнула заместитель директора департамента потребительского рынка администрации Тюмени Оксана Речкина.

“Это одна из декабрьских ярмарок. Следующая состоится 27 декабря. Эти ярмарки проходят с новогодним настроением: здесь уже можно купить и ёлки, и ветки сосны и пихты, чтобы украсить дом, подготовиться к Новому году. Жители и гости города могут встретить всю продукцию, которая производится местными производителями”, – рассказала Речкина.

Ярмарки - прямая дорога от производителя к покупателю. На них представлено много свежей продукции. Такой формат не теряет востребованности: покупателей привлекает возможность поторговаться и приобрести штучный товар, который не найти в магазине.

На прилавках молочная, мясная, рыбная продукции, мед, многое другое.

“Всю продукцию, которая реализуется на городских ярмарках, обязательно осматривают и проверяют. Мясная, молочная, рыбная продукция оценивается по качеству сотрудниками городского учреждения по борьбе с болезнями животных. Так что за качество можно не опасаться”, – заверила заместитель директора департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

До 17 часов 13 декабря тюменцы успевают посетить ярмарки по следующим адресам: ул. Льва Толстого, 31 (парковка); пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"); ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к Выставочному залу); ул. Ставропольская, 15-17 (парковка).

Инна Пахомова, Александр Лабыкин