Для адаптации МСП к новым изменениям в налоговой политике запустят программы поддержки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для поддержки МСП Минэкономразвития России рекомендовало регионам развернуть специальные программы, которые будут осуществляться за счет федерального бюджета на базе Центров "Мой Бизнес".

"В связи с изменениями налогового законодательства в части НДС с 2026 года, мы считаем важным помочь компаниям адаптироваться и встретить изменения максимально подготовленными. Во-первых, на базе Центров „Мой бизнес“ МСП смогут получить образовательную поддержку: для сотрудников-бухгалтеров будут организованы специальные курсы повышения квалификации. Во-вторых, предприниматели получат консультационную поддержку по вопросам бухгалтерского и налогового учета, что поможет им лучше ориентироваться в изменениях налогового законодательства. В-третьих, ряд регионов предоставит своим предпринимателям услуги по бухгалтерскому сопровождению", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Консультационно-образовательная поддержка предложена в ответ на запрос бизнеса. По предварительным расчетам "ОПОРЫ РОССИИ", дополнительные издержки для микробизнеса на привлечение бухгалтера-специалиста по НДС составят минимум 20–25 тысяч рублей в месяц на протяжение трех лет, тем самым совокупные издержки предпринимателей на бухгалтерские услуги составят 200 млрд рублей в год. Таким образом, микробизнес может столкнуться с трудностями в поиске такого количества бухгалтеров-специалистов по НДС.

Кроме того, в 2026 году часть индивидуальных предпринимателей, применяющих сейчас ПСН и имеющих выручку выше 20 млн рублей, также перейдет на применение УСН с уплатой НДС. Эти хозяйствующие субъекты ранее никогда не платили НДС и не имеют квалифицированных сотрудников, умеющих корректно его рассчитывать и отчитываться.

"Изменения в налоговом законодательстве затронут большое количество предприятий микробизнеса, поэтому крайне важно, что Минэкономразвития и регионы оперативно разворачивают консультационно-образовательную поддержку, тем более — в такие сжатые сроки. К консультационной работе также подключатся и региональные отделения „ОПОРЫ РОССИИ“. Мы понимаем, что микробизнес не всегда имеет ресурсы для привлечения квалифицированного бухгалтера, работающего с НДС. В таких условиях доступ к разъяснениям, обучающим программам и консультациям становится ключевым фактором адаптации. Добавлю, что по предложению „ОПОРЫ РОССИИ“ и других бизнес-объединений Правительство уже объявило о введении моратория на штрафы и пени для тех, кто впервые допустит ошибку или несвоевременно отчитается в переходный период. Это позволит бизнесу пройти адаптацию к новым требованиям без лишних рисков", — отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

По словам Илюшниковой, задачу о включении консультационно-образовательных мер поддержки при планировании направлений расходования средств субсидии на 2026 год уже получили руководители всей инфраструктуры Центров "Мой Бизнес".

Эти и иные меры поддержки, направленные на обеспечение плавной адаптации бизнеса к корректировкам законодательства, будут оказаны в приоритетном порядке для некоторых категорий бизнеса.

Так, в приоритетном порядке поддержку получат малые технологические компании; производственные субъекты МСП; субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере креативных индустрий; субъекты МСП, созданные участниками СВО, а также категории, определенные Центрами "Мой бизнес" как приоритетные на уровне региона, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.