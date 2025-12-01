Для адаптации МСП к новым изменениям в налоговой политике запустят программы поддержки
Для поддержки МСП Минэкономразвития России рекомендовало регионам развернуть специальные программы, которые будут осуществляться за счет федерального бюджета на базе Центров "Мой Бизнес".
"В связи с изменениями налогового законодательства в части НДС с 2026 года, мы считаем важным помочь компаниям адаптироваться и встретить изменения максимально подготовленными. Во-первых, на базе Центров „Мой бизнес“ МСП смогут получить образовательную поддержку: для сотрудников-бухгалтеров будут организованы специальные курсы повышения квалификации. Во-вторых, предприниматели получат консультационную поддержку по вопросам бухгалтерского и налогового учета, что поможет им лучше ориентироваться в изменениях налогового законодательства. В-третьих, ряд регионов предоставит своим предпринимателям услуги по бухгалтерскому сопровождению", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Консультационно-образовательная поддержка предложена в ответ на запрос бизнеса. По предварительным расчетам "ОПОРЫ РОССИИ", дополнительные издержки для микробизнеса на привлечение бухгалтера-специалиста по НДС составят минимум 20–25 тысяч рублей в месяц на протяжение трех лет, тем самым совокупные издержки предпринимателей на бухгалтерские услуги составят 200 млрд рублей в год. Таким образом, микробизнес может столкнуться с трудностями в поиске такого количества бухгалтеров-специалистов по НДС.
Кроме того, в 2026 году часть индивидуальных предпринимателей, применяющих сейчас ПСН и имеющих выручку выше 20 млн рублей, также перейдет на применение УСН с уплатой НДС. Эти хозяйствующие субъекты ранее никогда не платили НДС и не имеют квалифицированных сотрудников, умеющих корректно его рассчитывать и отчитываться.
"Изменения в налоговом законодательстве затронут большое количество предприятий микробизнеса, поэтому крайне важно, что Минэкономразвития и регионы оперативно разворачивают консультационно-образовательную поддержку, тем более — в такие сжатые сроки. К консультационной работе также подключатся и региональные отделения „ОПОРЫ РОССИИ“. Мы понимаем, что микробизнес не всегда имеет ресурсы для привлечения квалифицированного бухгалтера, работающего с НДС. В таких условиях доступ к разъяснениям, обучающим программам и консультациям становится ключевым фактором адаптации. Добавлю, что по предложению „ОПОРЫ РОССИИ“ и других бизнес-объединений Правительство уже объявило о введении моратория на штрафы и пени для тех, кто впервые допустит ошибку или несвоевременно отчитается в переходный период. Это позволит бизнесу пройти адаптацию к новым требованиям без лишних рисков", — отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.
По словам Илюшниковой, задачу о включении консультационно-образовательных мер поддержки при планировании направлений расходования средств субсидии на 2026 год уже получили руководители всей инфраструктуры Центров "Мой Бизнес".
Эти и иные меры поддержки, направленные на обеспечение плавной адаптации бизнеса к корректировкам законодательства, будут оказаны в приоритетном порядке для некоторых категорий бизнеса.
Так, в приоритетном порядке поддержку получат малые технологические компании; производственные субъекты МСП; субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере креативных индустрий; субъекты МСП, созданные участниками СВО, а также категории, определенные Центрами "Мой бизнес" как приоритетные на уровне региона, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.