Эксперт рассказал, почему алкоголь негативно влияет на семейные праздники

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Алкоголь, снижая самоконтроль и притупляя чувства, высвобождает скрытые обиды и претензии. В состоянии опьянения люди становятся более раздражительными, вспыльчивыми и склонными к агрессии, предупреждает эксперт Минздрава России.

"В состоянии опьянения люди становятся более раздражительными, вспыльчивыми и склонными к агрессии, — отметил эксперт Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России. — Алкоголь может искажать восприятие реальности, заставляя людей видеть мир в негативном свете и подозревать близких в недобрых намерениях".

Более того, именно в состоянии опьянения люди часто говорят и делают то, о чем потом горько сожалеют. Отказ от спиртного, в свою очередь, позволяет создать атмосферу взаимопонимания, уважения и любви.

"Семейные праздники, проведенные без алкоголя, становятся более душевными и теплыми, наполненными радостью общения и искренними чувствами, — подчеркнула Татьяна Клименко.