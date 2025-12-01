В Тюменской области стартовал проект активного долголетия
Проект "Активное долголетие по-тюменски" стартовал в Тюменской области. Он предлагает разнообразные мероприятия, начиная от спортивных занятий и творческих мастер-классов до образовательных курсов и экскурсий, сообщает региональный департамент труда и занятости.
"Участие в проекте помогает старшему поколению почувствовать себя более самостоятельными, уверенными и способными на приобретение новых навыков. Это способствует повышению самооценки и улучшению общего эмоционального состояния", - уверены организаторы.
Для получения информации о мероприятиях проекта, а также полезных советов по здоровью и сбережению можно узнать в "Одноклассниках".