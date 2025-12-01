  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер южный

В Тюменской области стартовал проект активного долголетия

Общество, 13:03 13 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Активное долголетие по-тюменски" стартовал в Тюменской области. Он предлагает разнообразные мероприятия, начиная от спортивных занятий и творческих мастер-классов до образовательных курсов и экскурсий, сообщает региональный департамент труда и занятости.

"Участие в проекте помогает старшему поколению почувствовать себя более самостоятельными, уверенными и способными на приобретение новых навыков. Это способствует повышению самооценки и улучшению общего эмоционального состояния", - уверены организаторы.

Для получения информации о мероприятиях проекта, а также полезных советов по здоровью и сбережению можно узнать в "Одноклассниках".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# школа долголетия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:06 13.12.2025Эксперт рассказал, почему алкоголь негативно влияет на семейные праздники
13:41 13.12.2025Большая битва идей пройдет в ишимском мультицентре
13:03 13.12.2025В Тюменской области стартовал проект активного долголетия
11:48 13.12.2025Ишимские медики помогли пациенту избежать инвалидности после обширного инсульта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора