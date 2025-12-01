  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
2026 год тюменцам рекомендуют встречать в ярких и огненных цветах

Общество, 15:01 13 декабря 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Встречать Новый 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади, тюменские стилисты рекомендуют в одежде, которая сочетает традиционные символы года и актуальные модные тренды.

Они рассказали корреспонденту "Тюменской линии", что главными цветами года являются красный, оранжевый, золотой и желтый. Красный— ключевой цвет года. Символизирует энергию, страсть, удачу и защиту от негатива. Идеален в любых оттенках: от алого и винного до терракотового и кораллового. Оранжевый — еще один огненный цвет. Олицетворяет радость, оптимизм и тепло. Подойдет как яркий мандариновый, так и более приглушенный персиковый или охра. Золотой и желтый — цвета солнца, богатства и успеха. Золотые аксессуары, вышивка или атласные ткани будут особенно уместны.

Дополнительными благоприятными оттенками является зеленый. Он символизирует рост, гармонию и жизненные силы и создает красивый контраст с красным.. Фиолетовый и пурпурный — ассоциируются с роскошью, мудростью и магией. Хорошо сочетаются с золотом.

Стоит обратить внимание на палитры, которые будут актуальны по версии модных домов. Яркие акценты: фуксия, электрический синий, сочный зеленый. Сложные оттенки: приглушенный бордовый, горчичный, болотный, темный шоколад. Металлики: не только золото, но и серебро, бронза, сталь.

Стилисты также напоминают о цветах-"антагонистах" стихии Огня. Это холодные и "водные" оттенки в большом количестве. Чистый холодный синий, как цвет воды, и голубой. Стихия Вода в китайской традиции гасит Огонь. Полный образ в таком цвете может символически "охладить" ваши начинания. Можно использовать их как акценты (например, бирюзовые серьги к красному платью) или выбрать теплые, сложные оттенки синего (ультрамарин, электрик-синий).

Важно не воспринимать это как строгие запреты, а как рекомендации по созданию гармоничного образа.

Юлия Божок

# Новый год , рекомендации , стилист

