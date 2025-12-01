На “Солянке маркет” тюменские мастера представили изделия к Новому году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Легендарные тюменские весы из ваты, композиции из нобилиса, украшения и многое другое представили мастера на большой приуроченной к Новому году ярмарке “Солянка маркета”. Событие проходит в мультицентре “Контора пароходства” 13 и 14 декабря.

“Маркет проводим ежегодно в декабре. Вообще организуем их каждый сезон. Зимний как раз посвящен продаже новогодних подарков, сделанных руками мастеров. Считаем, что эти предметы гораздо интереснее, чем товары с маркетплейсов”, – сказал организатор “Солянки маркета” Альберт Фатыхов.

В основном в ярмарке принимают участие тюменские мастера, но есть и несколько гостей из Екатеринбурга.

“Наверно, это уже 30-я ярмарка, которую мы проводим. Тюменцы любят ее. Есть постоянные посетители, которые приходят именно к нам, ждут, когда будет очередной маркет, интересуются об этом в соцсетях. Мне кажется, в основном пользуются популярностью свечи, сладости ручной работы. Девушки любят украшения. Как бы их много не было, всегда приходят и берут еще. Перед Новым годом приобретают елочные игрушки, небольшие сувениры, которые приятно подарить друзьям, знакомым, коллегам”, – добавил Альберт.

Тюменка Мария Сорокина представляет бренд Soroka Flowers: это ее хобби, основная деятельность – преподавание в университете. Она создает новогодние изделия из елок, нобилиса, праздничным оформлением. Мастерица заверила, что ее изделия из нобилиса, которые с первого взгляда не выглядят как настоящие, стоят долго, их можно использовать на протяжении двух лет. Летом мастерица выращивает сезонные цветы, делает из них букеты.

Наталья Калугина занимается зефирной флористикой. Своими руками собирает целые цветы, композиции и даже картины. Интерес у посетителей вызвали зефирные мандарины.

“Делаю эти сладости из натуральных продуктов. У меня огромный сад, в котором выращиваю яблони. В составе зефирных мандаринов – яблочное пюре, сахар, агар-агар и цедра апельсина. Если зефир создается с каким-то определенным вкусом, я добавляю не ароматизатор, а именно фруктово-ягодное пюре”, – рассказала Наталья Калугина.

Анна Караева привезла на маркет ватные игрушки, среди них можно было увидеть и весьма необычные – в виде знаменитых синих тюменских весов. На изготовление одного такого изделия в среднем уходит три-четыре дня с этапами просушки. Самое сложное, по словам мастерицы, нарисовать красивое лицо. Процесс создания ватных игрушек отвлекает тюменку от другого хобби, которым она занимается 17 год, – мыловарения.

“Мыловарение из хобби превратилось в мою работу. Три года назад я открыла мастерскую, и когда объем по мылу стал очень большой, мне захотелось отвлечься. Мыловарение предполагает работу с новыми формами, а игрушку делаешь с нуля, придумываешь образ и воплощаешь его в настоящем изделии”, – дополнила мастерица.

На ее прилавке можно было увидеть и мыло в виде фруктов, бутербродов и мандаринов. Тюменка заверила, что ее продукция безопасна: товар задекларирован, прошел лабораторные испытания.

“Солянка маркет” будет работать 13 и 14 декабря с 12 до 19 часов.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин