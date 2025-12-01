  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
В Тюмени открыли сезон лыжных гонок

15:49 13 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования по лыжным гонкам в рамках открытия зимнего спортивного сезона 2025-2026 годов, посвященные памяти Мастера спорта международного класса Н.А. Аржилова, прошли в в экопарке "Затюменский" 13 декабря. Более 200 лыжников в возрасте от 12 до 70 лет приняли участие.

"Завтра эстафеты и спортсмены продемонстрируют свою силу, ловкость и волю к победе. Такие мероприятия только начало! Организаторы внимательно следят за погодой, чтобы успеть подготовить катки и площадки для дальнейших мероприятий. Уже готово более 3,5 тысяч пар коньков, на шнуровку и заточку которых ушло целых 14 дней. В скором времени откроются катки на Цветном бульваре и у Конторы пароходства", - написал глава Тюмени Максим афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

20 декабря в 11 часов в экопарке "Затюменский" (ул. Аккумуляторная, 15а) состоится грандиозное открытие проекта "Тюменская зима". Горожан ждут необычные турниры по чужонболу и бамперболу, увлекательные мастер-классы по лыжным гонкам, впечатляющие показательные выступления по зимнему закаливанию, розыгрыши призов, концерт, ярмарка "Теплых соседей" и каша от полевой кухни.

"Это событие станет прекрасным поводом провести время всей семьей, отдохнуть душой и телом, зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением перед наступлением Нового года", - считает Афанасьев.

