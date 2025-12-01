  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
Большая битва идей пройдет в ишимском мультицентре

Общество, 13:41 13 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творческий вечер "Большая битва идей" начнется в мультицентре "Моя территория" Ишима 22 декабря в 17 часов. Он завершит серию событий проекта "Лига креатива".

Главным содержанием вечера станут авторские творческие выступления, музыкальные импровизации, визуальные сюжеты и мини-перформансы. Событие построено как иммерсивная постановка, где интерактивные элементы, музыка и визуальные образы соединятся в единое действие. Это будет открытое пространство для общения, вдохновения и творческих экспериментов.

"Мы хотим, чтобы финальное событие стало точкой соприкосновения всех, кто участвовал в проекте. Атмосфера творческого вечера позволяет почувствовать, что каждое действие, каждая история и каждый талант — часть большого общего движения. Когда люди собираются вместе, рождаются идеи, которые действительно могут менять город", — отметил руководитель мультицентра "Моя территория" Роман Дробунин.

За время реализации проекта "Лиги креатива" участники прошли серию импровизационных практик. Они помогли им раскрывать темы семьи, служения, взаимной поддержки и гражданской идентичности через арт-формы, пишет "Мегатюмень".

